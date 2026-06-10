Постояльцы Новоузенского дома-интерната съездили на экскурсию в Парк Гагарина

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В год 65-летия первого полёта человека в космос Парк покорителей космоса имени Гагарина стал настоящим местом притяжения. Мемориально-образовательный комплекс под открытым небом расположен в Энгельсском районе, на месте приземления первого космонавта. На этот раз его посетили проживающие Новоузенского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Экскурсия подарила им яркие впечатления и новый опыт.

По словам самих участников поездки, она стала для них настоящим праздником. Экскурсанты побывали в одном из самых современных парков-музеев, созданном по высшим мировым стандартам. Они увидели памятные объекты, посвящённые покорению космоса, ощутили связь времён и гордость за достижения страны. Впечатления от увиденного переполняли гостей.

Этот день, наполненный историей и тёплым общением, надолго останется в памяти посетителей парка. Подобные выездные экскурсии — важная часть социальной и культурной реабилитации пожилых людей и инвалидов. Они дарят радость, расширяют кругозор и помогают почувствовать себя частью большой страны. Работа по организации таких поездок будет продолжена.