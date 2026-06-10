Сотрудничество саратовцев с Башкирской филармонией получит продолжение

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Ансамбль народных инструментов «Парафраз» Саратовской филармонии стал аншлаговым событием в рамках всероссийского проекта «Театральный поезд». После гастролей в Самаре музыканты отправились в Уфу и 9 июня выступили на сцене Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова. Саратовский коллектив дебютировал, показав театрализованное музыкальное представление «Кот в сапогах по-русски». Артисты играли в Малом (органном) зале филармонии с его высокими потолками и прекрасной акустикой. Трубы органа стали для сказки Шарля Перро естественной декорацией, напоминающей о Франции и старинных соборах.

Зал был полон, аудитория — в основном детская: воспитанники летних школьных лагерей и их педагоги. Артистов принимали прекрасно, дети аплодировали и активно включались в игру. Зрительница Галина Латыш поделилась: «Каждая минута этого замечательного представления была наполнена радостью, юмором, смехом, разнообразной музыкой. Для меня саратовский "Парафраз" стал большим культурным открытием». Начальник отдела по организационной и концертной работе башкирской филармонии Марина Луговая отметила, что сказка переосмыслена так, что дети смеются одним шуткам, а взрослые — другим, скрытым смыслам, и спектакль замечательно вписывается в формат «для всей семьи».

Художественный руководитель музыкально-литературного лектория, народная артистка Башкортостана Индира Асадуллина подчеркнула: «Меня очень воодушевила работа "Парафраза" на сцене. Участники ансамбля предстают в трёх ипостасях — музыканты, вокалисты и актёры. Это высший пилотаж! Надеюсь, наше сотрудничество получит продолжение, и саратовцы ещё не раз приедут в Уфу и выступят на сцене филармонии».