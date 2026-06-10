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НовостиОбщество10 июня 2026 13:37

Саратовец нашёл телефон на улице и сдал его в комиссионку — возбуждено дело

В Саратове 19-летний парень стал фигурантом дела за найденный телефон
Источник:kp.ru

В Саратове возбуждено уголовное дело против 19-летнего молодого человека, который нашёл на улице телефон и сдал его в комиссионный магазин. Владелец — 40-летний житель Татищевского района — потерял гаджет стоимостью 70 тысяч рублей 1 июня в посёлке Солнечный.

Подозреваемый пояснил, что нашёл телефон на улице Лебедева-Кумача и сдал его за 45 тысяч рублей. Ранее он не был судим. Уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Полиция напоминает: присвоение найденного имущества может обернуться уголовным делом. Находку лучше отнести в отдел полиции, где установят владельца.