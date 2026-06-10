«Волжская радуга» готовит театрально-музыкальный перформанс

Фото: МинИнформ 64 Z

В Саратовской области продолжает работу творческая школа «Волжская радуга». Почти неделю юные таланты, молодые люди и педагоги со всего региона погружаются в мастер-классы, репетиции, лаборатории. Главное событие смены — театрально-музыкальный перформанс «Ровесник — Планета Талантов!». Он будет посвящён космосу и подвигу Юрия Гагарина.

«Программа насыщенная. Участники занимаются театром, музыкой, хореографией и фольклором. Ярким моментом станет перформанс», — рассказала педагог Светлана Жукова. Духовой оркестр школы, по словам Валерия Марчука, демонстрирует высокий уровень мастерства. Юные художники готовят работы, которые удивят зрителей.

Школа сотрудничает с цирком, опереттой, филармонией и библиотекой. Министр культуры Наталия Щелканова подчеркнула: «Такие мероприятия помогают талантам совершенствовать навыки и находить единомышленников». Впереди — мастер-классы, нейросети, постановки и выступления.