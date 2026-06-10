В Вольске прошла акция «Внимание, переезд!»

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В Вольском районе прошла профилактическая акция «Внимание, переезд!» в рамках масштабного проекта «Каникулы с Общественным советом». Мероприятие объединило сотрудников Госавтоинспекции, железнодорожников и общественность. Главная задача — напомнить водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, особенно в местах повышенной опасности: на железнодорожных переездах. В акции приняли участие председатель Общественного совета при МО МВД России «Вольский» Александр Головачёв и представители ОАО «РЖД».

Совместными усилиями организаторы провели беседы с водителями на ключевых участках пересечения автомобильных и железных дорог. Участникам движения напомнили о важности соблюдения скоростного режима и требований дорожных знаков при приближении к переезду, а также о запрете выезда на пути при запрещающем сигнале светофора и закрытых шлагбаумах. Особое внимание уделили недопустимости обгона на железнодорожных переездах и вблизи них.

Отдельной темой стала профилактика мошенничества. Водителям разъяснили основные схемы обмана на дорогах и дали рекомендации, как не стать жертвой злоумышленников. Каждому участнику акции вручили тематические листовки и памятки с правилами безопасного пересечения железнодорожных путей и контактами экстренных служб.