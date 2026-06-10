Панков рассказал о реализации проекта Володина в школах и детсадах Романовского района

Депутат Госдумы Николай Панков обсудил с учителями и воспитателями Романовского района реализацию проекта Вячеслава Володина. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«В школах и детсадах Романовского района реализуется важный для жителей проект Вячеслава Володина. Это ремонт дворов, школьных спортплощадок, восстановление ограждений и игровых площадок. С учителями и воспитателями обсудили, что уже сделано и какие есть вопросы к подрядчикам.

В опорном селе Усть-Щербедино сделана отмостка у школы и детсада. Заасфальтирована территория садика. Здания расположены рядом, поэтому нужно их соединить дополнительной дорожкой. Чтобы родители, приводя детей, не шли по траве и грязи. Это пожелание вместе довели до подрядчика. Обязательно проконтролируем результат.

У детсада опорного села Мордовский Карай уже готовы дорожки и отмостка. Все подготовлено для установки современной игровой детской площадки. Как договаривались ранее, убран старый забор от входной группы.

В Романовке выполнен большой объём работ. У школы сделаны дорожки, отмостка и подход к стадиону. У трёх детсадов заасфальтированы территории, установлены новые игровые площадки. Там, где нужно было убрать старые корни деревьев и привести в порядок ступеньки – это сделано. Сотрудники рады благоустроенной территории и уже высадили цветы.

Вместе продолжим контролировать качество работ. Воспитатели, учителя и родители отмечают, что территории учреждений преобразились. Проект спикера создаёт лучшие условия для развития и безопасности детей», - подчеркнул Николай Панков.