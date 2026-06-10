В Саратовской области требования к застройщикам-инвесторам снизили в 10 раз

Фото: Саратовская областная Дума

Законодательство Саратовской области гибко регулируется для стимулирования строительной отрасли и исполнения социальных задач в рамках комплексного развития территорий. Об этом заявил Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов по результатам 80-го заседания Совета законодателей Приволжского федерального округа (ПФО), прошедшего 10 июня в Нижнем Новгороде.

Основными темами заседания стали вопросы реализации проектов комплексного развития территорий (КРТ) и обеспечения строительной сферы специалистами. Как отметил Алексей Антонов, строительство является драйвером для ряда смежных отраслей экономики. При этом отрасль накопила немало проблем, которые не могли не привести к замедлению темпов.

Спикер облдумы подчеркнул, что для региона вопрос крайне актуален в связи с возвращением к модели комплексного развития территорий. В Саратовской области по проекту КРТ осуществляется, в частности, преобразование территории микрорайона бывшего аэропорта Саратова.

«Строительство новых жилых комплексов должно быть сопряжено с развитием социальной, дорожной и транспортной инфраструктуры», – подчеркнул Председатель регионального парламента.

Он напомнил о законодательных изменениях для стимулирования отрасли. В текущем году в области был принят закон, значительно смягчающий условия для застройщиков, реализующих масштабные инвестиционные проекты.

«Ранее инвесторы, получая землю без торгов, были обязаны передать в госсобственность не менее 50% жилья для нужд льготников. Практика показала, что такой высокий барьер приводил к отказу от проектов. Теперь норма снижена и составляет не менее 5%. Это должно оживить отрасль и повысить интерес инвесторов к застройке», – пояснил Антонов. Он добавил, что в дальнейшем ожидаются новые законотворческие решения в сфере регионального строительства, касающиеся социальных объектов.

Комментируя ситуацию со специалистами для отрасли, спикер сообщил, что в Саратовской области подготовка кадров среднего звена ведется в 16 образовательных организациях, где обучаются почти 3,5 тысячи студентов. Еще порядка 1,4 тысячи человек получают профильное высшее образование в двух вузах. С 2025 года пять областных колледжей и техникумов вошли в федеральный проект «Профессионалитет» по направлению «Строительство». Вместе с тем, дефицит кадров сохраняется, особенно по рабочим специальностям.

По словам Председателя облдумы, особое внимание необходимо уделять целевому обучению.

«Целевое обучение в строительстве, как и стимулирование строительных организаций к участию в практической подготовке студентов может и должно выступать источником привлечения квалифицированных кадров в отрасль. Но силами одних вузов и ссузов вопрос не решить, профориентация должна идти со школы. В Саратовской области хорошо зарекомендовала себя практика специализированных классов, например, медицинских или агротехнологических. Появление архитектурно-строительных классов также необходимо», – заключил Алексей Антонов.