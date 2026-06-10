Антинаркотический месячник в Саратовской области: присоединились новые районы

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К антинаркотическому месячнику в Саратовской области присоединились Вольский, Красноармейский, Пугачёвский, Марксовский, Советский, Федоровский, Самойловский районы и посёлок Светлый. В школах и центрах допобразования проходят беседы, спортсоревнования и профилактические лекции. Волонтёры и юнармейцы раздают памятки о вреде наркотиков и пропаганде ЗОЖ, школьники оформляют тематические стенды.

Для детей в пришкольных лагерях организованы квесты и игры о здоровом образе жизни, турниры по волейболу, баскетболу, футболу и весёлые старты. Для родителей подготовлены информационные листовки и памятки, которые распространяют через чаты и собрания.

Цель мероприятий — формирование устойчивого негативного отношения к наркомании, алкоголизму и курению среди детей и подростков.