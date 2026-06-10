Водителям в Саратовской области предлагают зарплату до 300 тысяч рублей

Кадровый центр Саратовской области представил подборку актуальных вакансий для профессионалов. Водителю грузового автомобиля предлагают зарплату от 200 до 300 тысяч рублей. Требуются категории С, Е. В обязанности входит перевозка грузов по РФ, работа с документацией и на тралах. Мастеру строительных и монтажных работ в Балаково готовы платить от 150 до 250 тысяч рублей. Необходимы знания арматурных, опалубочных, монолитных и земляных работ.

Комбайнер-механизатор в Балаковский район может получать от 80 до 200 тысяч рублей. Соцпакет включает служебное жилье, оплату питания, транспортных расходов и бензина. Напомним, 19 июня в области пройдет региональный этап конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Победитель представит регион на федеральном этапе и поборется за 1 миллион рублей.

Подать заявку можно на сайте konkurs.trudvsem.ru. Справки по телефону минтруда: 8 (8452) 39-33-48.