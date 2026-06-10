Ловушка для бизнеса: в Саратове обсудили фото-экстремизм и атаки «умных» исков

В общественной палате обсудили, как фотография табуретки или клещей в пробирке может стоить бизнесу 100 тысяч рублей. И почему суды теперь всё чаще встают на сторону «охотников за авторскими правами».
Сегодня на круглом столе, собравшем представителей СМИ, юристов и предпринимателей, разбирали «на маленький пазл большую проблему» — защиту авторских прав на фото и видео. Модератором выступила руководитель юридического бюро, представитель «Опоры России», член Общественной палаты.
В чем суть проблемы для бизнеса и СМИ?
Правовое поле в данном вопросе в России формально работает с 2008 года (4 часть ГК РФ). Но инструмент, созданный для борьбы с пиратами, превратился в оружие против малого бизнеса и бюджетных учреждений. Эксперт привела шокирующие примеры:
Энгельсская библиотека получила иск на 50 000 за одну фотографию. Иск удовлетворён полностью.
ЗАТО Михайловский (Саратовская область) — иск на 90 000 за одно изображение. Апелляция чуть смягчила приговор до 30 000, но осадок остался.
При этом цена спорных фото на зарубежных стоках (типа Shutterstock) не превышает 2-3 доллара. А иски предъявляют за снимки «трех труб» и обычных табуреток, не имеющих художественной ценности.
Как работают «недобросовестные правообладатели»?
Юрист обнажила настоящую картину, которая может быть основой для иска. Судите сами:
1. Иски пишет ИИ. Программа, которая парсит сайты в поиске «чужих» фото, стоит около 3500 .
2. Доказательства — фейк. Суды всё чаще принимают скриншоты, а не исходники. Подделать скриншот — секундное дело.
3. Авторство определяет робот Google. Самый «древний» сайт в выдаче объявляется первоисточником. Неважно, украли фото у вас или вы его случайно нашли 10 лет назад.
«Закон со всех сторон защищает правообладателя, — заявила эксперт. — Вы (предприниматель) даже не обязаны доказывать, что не виноваты. Сам факт наличия фото на вашем сайте — уже основание для иска».
Вилка удавка: от 10 000 до 10 млн
С 2026 года нижний порог компенсации по ст. 1301 ГК РФ поднялся до 10 тысяч, а верхний — до 10 миллионов рублей. Суды перестали идти навстречу бизнесу. Если раньше штраф снижали, то с конца прошлого года всё чаще «выкатывают» полную стоимость иска.
Что предлагают в Саратове?
Участники круглого стола хотят донести до федерального центра три идеи:
Состоялся не просто разговор. Протокол круглого стола ляжет в основу обращений в федеральную Общественную палату и Госдуму. Напомним, в новом созыве ее составят 17 депутатов от «Опоры России».
«Проблема ширится. Сегодня фото, завтра — шрифты. Нам нечем больше заниматься? Давайте сдвинем эту могилу», — резюмировала глава юрбюро.
А как вы считаете: нужно ужесточать наказание за «фото-рэкет» или предпринимателям просто пора платить за каждый кадр?