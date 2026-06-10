Более 500 жителей Саратовской области воспользовались государственной поддержкой для газификации своих домов

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В Саратовской области продолжается реализация президентской программы догазификации. К настоящему времени с жителями региона заключено более 12,2 тыс. договоров на догазификацию, из них 9,2 тыс. исполнены – газопроводы подведены до границ участков без привлечения средств собственников.

Для льготных категорий граждан в регионе действуют меры социальной поддержки на прокладку сетей внутри границ участка и покупку газового оборудования. В 2025 году более 500 жителей уже воспользовались ими. Всего доступно три вида помощи:

- единовременная выплата (покрывает фактические расходы, но не более 150 тыс. рублей);

- субсидия до 100 тыс. рублей, которая направляется газораспределительной организации в счет оплаты договора на газификацию жилья;

- средства регионального материнского капитала.

Право на поддержку имеют 12 категорий граждан, в том числе: участники специальной военной операции и члены их семей, многодетные семьи, граждане с невысоким доходом и другие.

Узнать подробности о порядке получения помощи можно в учреждениях социальной поддержки населения области. Для удобства граждан при подаче заявки на догазификацию через портал Единого оператора газификации можно сразу указать информацию об отнесении к льготной категории и приложить скан копии подтверждающих документов.