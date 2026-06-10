В Правительстве области обсудили качество нотариальных услуг в МСУ

В Правительстве Саратовской области прошёл методический семинар, посвящённый совершению нотариальных действий уполномоченными должностными лицами администраций муниципальных образований. Организаторами выступили Правительство области, Совет муниципальных образований, Управление Минюста России по региону и Саратовская нотариальная палата.

Замминистра внутренней региональной и муниципальной политики Валентина Аржанухина подчеркнула важность доступности и качества нотариальных услуг для жителей. Среди проблем — кадровый дефицит, технические ограничения и территориальные особенности. Эксперты нотариальной палаты и Минюста разобрали актуальные вопросы и практические ситуации.

«Проведение таких семинаров на регулярной основе позволяет повышать уровень профессиональной компетенции специалистов и улучшать качество нотариальных услуг в муниципалитетах», — отметила Валентина Аржанухина.