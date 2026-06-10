В саратовском музее Федина откроется выставка к 90-летию художника Чудина

Накануне Дня России в Государственном музее К.А. Федина открывается выставка живописи Виктора Чудина, приуроченная к 90-летию художника. Экспозиция начнёт работу 11 июня в 16:00 по адресу: улица Чернышевского, 154. Вход на открытие свободный.

Виктор Чудин (1936–2016) — выдающийся саратовский живописец. Центральная тема его творчества — «пять времён года» человеческой жизни, где белый цвет символизирует вечность. В экспозиции — работы от ученических этюдов 1950-х до цветных композиций 2000-х. Художник говорил: «К цвету отношусь с почтением: в нарядности цвета — смысл радости жизни».

Ранее в музее проходили выставки Чудина «Четыре сезона». Теперь настало время для «Пятого времени года». Музей благодарит супругу художника Надежду Малолихину за предоставленные работы. Справки по телефону: 23 06 05.