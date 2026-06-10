В Саратове 10 июня пройдёт концертная программа «Великая Россия»

В преддверии Дня России, который ежегодно отмечается 12 июня, в Саратове пройдёт праздничный концерт. Сегодня, 10 июня, в 19:00 на площади перед Саратовским областным центром народного творчества имени Л.А. Руслановой (улица Ломоносова, 20) состоится концертная программа «Великая Россия». День России — один из самых молодых государственных праздников, установленный с 2002 года. Он знаменует не только современное развитие страны, но и весь её многовековой путь, являясь данью уважения величию отечественной истории, её свершениям, победам и достижениям.

Для жителей и гостей Саратова выступит «Народный коллектив» вокально-инструментальный ансамбль «Виват» под руководством Александра Гречанюка. Музыканты представят патриотическую программу, посвящённую России. Вход на мероприятие свободный. Возрастных ограничений нет (0+).

Приглашаются все желающие. Справки по телефону: +7 (8452) 30-49-77.