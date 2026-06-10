МФЦ Саратовской области изменят график работы в День России

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В связи с празднованием Дня России изменится график работы центров «Мои Документы» Саратовской области. 11 июня рабочий день будет сокращен на один час. 12 июня — нерабочий праздничный день для всех МФЦ. 13 и 14 июня — выходные дни для всех центров.

С 15 июня все МФЦ региона возобновят работу в соответствии с утвержденным графиком. Уточнить время работы конкретного центра можно на официальном сайте mfc64.ru во вкладке «Центры и офисы», а также через чат-бот МФЦ в мессенджере MAX.

Дополнительная информация доступна по телефону Единой справочной службы: 8 (8452) 65-39-69.