В саратовских пригородных поездах прошли экскурсии ко Дню России

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Сегодня в пригородных поездах № 6478 Тарханы – Анисовка и № 6481 Анисовка – Лопуховка состоялись тематические экскурсии для жителей Саратовской области. Мероприятие «Из окна поезда: путешествие к истокам праздника» приурочили ко Дню России. Его организовали сотрудники АО «Саратовская ППК» и модельной библиотеки № 9 города Саратова.

Во время поездки пассажирам рассказали об истории праздника, малоизвестных исторических фактах и современных традициях Дня России. В пути следования все желающие смогли узнать много нового о родном крае.

Проект «Экскурсия из окна электропоезда» направлен на развитие внутреннего туризма и повышение комфорта пассажиров во время поездок.