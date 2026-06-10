Эксперт ПИУ РАНХиГС о рекордных цифрах и технологической независимости МСП в России

В 2026 году сектор малого и среднего бизнеса (МСП) в России демонстрирует значительные успехи. Количество субъектов МСП достигло 6,98 млн. Это стало возможным благодаря активным мерам поддержки, включая программы льготного кредитования и финансирования. В частности, в 2026 году малые технологические компании смогут получить до 20 млрд рублей, а производители станков и робототехники — более 10 миллиардов рублей. Также доступны средства в виде льготного лизинга оборудования, что способствует росту числа предприятий в приоритетных отраслях, таких как обрабатывающая промышленность и научно-техническая деятельность.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, доцент кафедры корпоративной экономики Оксана Терентьева отмечает: «Малое и среднее предпринимательство в последние десятилетия зарекомендовало себя высоко адаптивным, конкурентоспособным и нацеленным на освоение разнообразных новых подходов ведения бизнеса. По данным портала МСП.рф, в стране насчитывается более 6,95 млн. субъектов МСП и 16,2 млн. самозанятых на конец мая 2026 года. Не смотря на вызовы, обусловленные давлением крупных производственных и торговых объединений, интернет-торговли, а также зарубежных брэндов, отечественные МСП демонстрируют успешное закрепление и развитие за счёт приоритизации их поддержки со стороны государства. Оборот МСП составляет 32% от общего по РФ, в том числе лидирует торговля оптовая и розничная с совокупным оборотом 1,632 млрд. руб. 38% занятых по экономике приходится как раз на предприятия малого и среднего бизнеса.

К настоящему времени спектр стимулирующих и поддерживающих мер для МСП достаточно широк и позволяет грамотно выстроить деятельность. Так, льготная программа Минэкономразвития позволяет МСП восполнить оборотные средства, реализовать инвестиционные проекты. Проекты, связанные с восстановлением объектов культурного наследия, возможно реализовать при льготном кредитовании под эгидой Министерства культуры России, а при участии Банка России МСП доступны кредиты на срок до 3 лет с лимитом до 320 млрд. руб. В рамках финансирования МСП также предусмотрены гранты для социальных и научно-технических предприятий, субсидии на компенсирование процентов по кредитам, поручительство от корпорации МСП, кредитование под ключевую ставку для промышленности, туризма, информационных технологий и ряда других отраслей. Существенно расширяют возможности привлечения средств МСП альтернативные источники, такие как краудфинансирование, лизинг, факторинг, а также размещение биржевых облигаций при поддержке МСП Банка. Для сфер обрабатывающей промышленности и научно-технической деятельности доступен льготный лизинг оборудования на срок до 5 лет с суммой финансирования до 200 млн. руб. Льготные лизинговые продукты предусмотрены для приоритетных отраслей, малых производств и новых регионов. Плюсом льготного лизинга полагаем возможность приобретения не только отечественного, но и, в случае производственной обоснованности, зарубежного оборудования, что представляется значимой поддержкой в условиях продолжающегося импортозамещения.

Особое внимание государства сегодня направлено на привлечение молодёжи в сектор МСП. В этой связи предусмотрена, прежде всего, консультативная поддержка начинающих предпринимателей. Помощь в выборе рыночной ниши, регистрации бизнеса, выборе мер поддержки, организации работы с банками, страховыми компаниями, госорганами, иными субъектами рынка предоставляется в оперативном режиме. Предусмотрено также бесплатное обучение таким важным для успешного предпринимательства навыкам, как сегментирование рынка, анализ конкурентов, оценка финансовой устойчивости и перспектив бизнеса.

Согласно статистическому обзору Корпорации МСП, четверть российских предпринимателей – молодёжь в возрасте до 35 лет, при чём существенно выросла доля молодёжи среди вновь зарегистрированного бизнеса, в среднем до 44%. Молодые предприниматели – основа развития экономики страны. Рост интереса к частному самостоятельному делу обусловлен появлением специальных поддерживающих программ, а также возможностью организовать по собственной концепции предприятие из широкого перечня видов экономической деятельности. Преимущественно молодых предпринимателей влечёт онлайн-торговля на маркетплейсах, сфера IT-технологий, сфера услуг (образование, спорт, развлечения), а также сферы недвижимости, туризма, гостиничного дела.

В регионах наибольшее число МСП зарегистрировано в г. Москва, Московской области и Краснодарском крае – совокупно 212,1 тыс. субъектов, Саратовская область 11,3 тыс., что соответствует 28 месту в рейтинге регионов. На начало июня 2026 года выручка МСП региона составила более 26 млрд. руб., прирост по сравнению с предыдущим периодом 3,35%. Основная доля вновь созданных МСП Саратовской области – индивидуальные предприниматели. На конец мая 2026 года она составила около 91% (16 5847 ИП), в которых занято свыше 46,5 тыс. работников. В регионе меры поддержки МСП дополнены такими, как поручительства по кредитным договорам, банковским гарантиям, займам и т.п. от АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области» в пределах 50% от суммы кредита или займа, но не более 25 млн. руб., выдача микрозаймов субъектам МСП, применяющим «Налог на профессиональный доход» НМК «Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства Саратовской области», льготные бюджетные займы на срок до 5 лет на реализацию инвестиционных проектов по внедрению передовых технологий, созданию новых видов продукции или организации производств от НО «Фонд развития промышленности Саратовской области» и другие.

На 2026-2027 годы в регионе продолжат функционировать все перечисленные программы поддержки МСП. Кроме того, образовательная и консультационная помощь предпринимателям по-прежнему останется доступна в Региональном центре компетенций в сфере производительности труда, Бизнес-инкубаторе Саратовской области, Региональном центре инжиниринга, АНО «Центр поддержки экспорта Саратовской области», Палате ремёсел и других организациях. Целью всестороннего сопровождения малого и среднего бизнеса является формирование устойчивой основы для развития отечественного производства и торговли для обеспечения технологической независимости России. Цель вполне достижима, чему сегодня способствует цифровизация межотраслевого и межведомственного взаимодействия, организация многофункциональных платформ для субъектов МСП, расширение инструментов профессиональной ориентации и поддержки вновь создаваемых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».