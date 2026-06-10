370 тысяч жителей Саратовской области уже проголосовали за объекты для благоустройства

Фото: Правительство Саратовской области

370 тысяч жителей Саратовской области уже выразили свое мнение в рамках голосования за объекты для благоустройства, реализуемого по федеральному проекту «Комфортная городская среда».

В Саратовской области для выбора предложено 195 проектов. В следующем году за счет народного выбора облик изменят более 100 общественных пространств.

Все жители региона, достигшие 14-летнего возраста, могут поддержать любой проект благоустройства. Для этого необходимо:

Зайти на платформу «Госуслуги» по предоставленной ссылке. Выбрать понравившуюся территорию или концепцию ее благоустройства. Подтвердить свой выбор.

Голосование в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда», являющегося частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни», запущенного по инициативе Президента России Владимира Путина, продлится до 12 июня.

С 2019 года, благодаря поддержке Президента, в области было благоустроено более 1,4 тысячи объектов: как общественных зон, так и дворовых территорий.