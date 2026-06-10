Состоялась презентация свободных инвестплощадок Балтайского района

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Сегодня, 10 июня 2026 года, в министерстве инвестиционной политики Саратовской области в рамках рубрики «Инвестиции районов» состоялся прямой эфир, посвященный инвестиционному потенциалу Балтайского района. Спикером выступила Елена Еремеева, и.о. первого заместителя главы администрации Балтайского района, инвестиционный уполномоченный.

«Чтобы инвесторы приходили в районы, нужно просто и понятно рассказывать, что именно им предлагается. Поэтому мы и запустили рубрику «Инвестиции районов». Уже более 20 районов представили свой инвестиционный потенциал, и мы продолжим эту работу», — рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.

В Балтайском районе в 2025 году завершено 14 инвестиционных проектов на общую сумму 160,7 млн рублей. На сегодняшний день в районе продолжают реализацию 4 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций более 196 млн рублей. Они создадут 28 новых рабочих мест. Два проекта относятся к сельскому хозяйству, один — к сфере бытовых услуг, еще один — к гостиничному бизнесу.

Также Елена Еремеева представила инвестиционные предложения Балтайского района. Среди них:

— Создание производства безалкогольных напитков. Ориентировочный объем инвестиций — 200 млн рублей. Будет создано 40 рабочих мест.

— Строительство санаторно-оздоровительного комплекса в с. Журавлиха. Объем инвестиций — от 150 млн рублей, не менее 30 рабочих мест.

— Создание физкультурно-оздоровительного центра. Объем инвестиций — от 100 млн рублей, создание 15 рабочих мест.

— Строительство гостиницы в с. Царевщина. Объем инвестиций — от 50 млн рублей.

«Администрация Балтайского района окажет поддержку, предоставит все условия для успешной работы инвесторам и гарантирует создание оптимальных условий для успешного ведения бизнеса: оперативное решение вопросов, прозрачность процессов, открытый диалог», — отметила Елена Еремеева.