В Саратове готовят кадровый резерв для промышленности

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Волжская региональная организация «ЭМК» совместно с Поволжским институтом управления имени П.А. Столыпина, являющимся филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, заключили договор о стратегическом партнерстве. Основная цель этого соглашения — построение эффективной системы подготовки и формирования кадрового потенциала для нужд предприятий «ЭМК».

В рамках данного партнерства учебное заведение берет на себя функции оператора по работе с персоналом. Сотрудники института будут заниматься подбором, оценкой и вовлечением студентов, с последующим их трудоустройством на предприятиях указанной компании.

Более того, сотрудникам «ЭМК» будет предоставлена возможность участвовать в работе государственных экзаменационных комиссий и вести преподавательскую деятельность. Первыми к прохождению производственной практики будут привлечены целеустремленные студенты, обучающиеся по специальностям «Менеджмент» и «Экономика и бухгалтерский учет».

Это сотрудничество представляет особую ценность для будущих инженеров и производственников. Одним из ведущих заводов холдинга, Саратовским арматурным заводом (САЗ), уже несколько лет активно участвует в федеральной программе «Профессионалитет».

Данная масштабная государственная инициатива, стартовавшая в 2022 году, призвана трансформировать систему среднего профессионального образования в соответствии с требованиями актуальных секторов экономики, включая промышленность, IT-сферу, аграрный сектор и строительство. По схожей схеме САЗ уже налажено взаимодействие с рядом профессиональных учебных заведений, где студенты заключительных курсов проходят практическое обучение непосредственно на территории завода.