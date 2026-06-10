Региональный штаб общественного наблюдения на выборах заключил соглашения с патриотическими общественными организациями

В Общественной палате области состоялось подписание соглашений о сотрудничестве и взаимодействии при осуществлении общественного наблюдения в Единый день голосования 20 сентября 2026 года. Подписи по соглашениями поставили председатель Регионального штаба общественного наблюдения на выборах Борис Шинчук и руководители 15 общественных военно патриотических и ветеранских организаций региона.

Соглашения предусматривают совместное участие в наблюдении за выборами, проведение обучения наблюдателей, обмен информацией и координацию действий как в предвыборный период, так и в день голосования.

«Подписание соглашений с патриотическими и ветеранскими общественными организациями — важный шаг к объединению усилий гражданского общества для обеспечения честного и открытого избирательного процесса. Не случайно первыми подписали соглашения именно эти организации: наши ребята сегодня защищают интересы страны на СВО, а патриотические объединения защищают интересы страны здесь, в тылу. Общественное наблюдение демонстрирует, что выборы проходят открыто, гласно и прозрачно, — поэтому особенно ценно, что настоящие патриоты первыми поддержали инициативу об общественном наблюдении на выборах», — отметил Борис Шинчук.

Напомним, что в преддверии Единого дня голосования 20 сентября 2026 года в Общественной палате Саратовской области сформирован Региональный штаб общественного наблюдения на выборах. В условиях внешних и внутренних вызовов одной из ключевых задач Штаба является консолидация гражданского общества региона для обеспечения прозрачности, гласности и открытости избирательного процесса на всех этапах избирательных циклов, что способствует повышению доверия граждан к самому процессу и его результатам.