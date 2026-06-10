Участники творческой школы готовятся к театрально-музыкальному перформансу

Фото: Минобразования Саратовской области

Региональная творческая школа «Волжская радуга» продолжает работать в активном режиме. Уже почти неделю юные таланты, молодые люди и педагоги со всей области погружаются в насыщенную образовательную и культурную программу. Каждый день они участвуют в мастер-классах, репетициях, творческих лабораториях и интерактивных мероприятиях, готовясь к главному событию смены — театрально-музыкальному перформансу «Ровесник — Планета Талантов!».

- Программа насыщенная и разнообразная. Участники занимаются в секциях театра, музыки, изобразительного искусства, хореографии и фольклора. Каждый день наполнен практикой и творческими экспериментами. Особенно ярким моментом станет музыкально-театральный перформанс «Ровесник — Планета Талантов!», который станет кульминацией смены,- раскрывает секрет преподаватель по театральному искусству Светлана Жукова.

- Музыкальная часть перформанса обещает быть впечатляющей. Духовой оркестр школы демонстрирует высокий уровень мастерства и энтузиазма. Юные художники увлечённо создают работы, которые должны удивить и вдохновить зрителей. В фольклорном направлении участники репетируют, оттачивая своё исполнительское мастерство в традициях народного творчества, - говорит преподаватель духовых и ударных инструментов Валерий Марчук.

Помимо основных занятий, участники приняли участие в мультимедийной игре-викторине «Космический рейс», организованной Государственным музеем К.А. Федина. Блогер Валерия Матросова, учащаяся ДШИ №17 г. Саратова, подготовила видеосюжет о жизни в школе.

Творческая школа сотрудничает с ведущими учреждениями и коллективами региона: Центром циркового искусства «Цирк Арт-Алле имени С.И. Соловьёва», Областной библиотекой для детей и юношества им. А.С. Пушкина, Саратовским областным театром оперетты и Саратовской областной филармонией имени А. Шнитке.

Впереди участников ждут мастер-классы от ведущих педагогов и приглашённых экспертов, практики по работе с нейросетями, выступления детских коллективов, постановки хореографических композиций и театральных спектаклей. Тематическая линия смены посвящена космосу и подвигу Юрия Гагарина, что придаёт проекту дополнительное познавательное и патриотическое значение.

Министр культуры области Наталия Щелканова отмечает важность школы «Волжская радуга» для поддержки одарённых детей:

- Такие мероприятия помогают молодым талантам совершенствовать навыки, находить единомышленников и погружаться в современные образовательные практики. Системная поддержка творческого потенциала молодёжи нашего региона способствует формированию качественной культурной среды на всей территории области.

«Волжская радуга» направлена на выявление, поддержку и развитие творческих способностей детей и молодёжи. Смена традиционно объединяет талантливых участников со всех районов области и активно сотрудничает с профильными учреждениями культуры и образования.