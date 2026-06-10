Нерестовый запрет на водоемах Саратовского водохранилища подошел к концу

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Завтра, 11 июня, снимается нерестовый запрет на Саратовском водохранилище с впадающими в него реками в административных границах Саратовской области.

Нерестовый запрет действовал с 20 апреля по 10 июня. Именно в это время пресноводная рыба активно нерестится, и запрет вводится с целью сохранения благоприятных условий для её воспроизводства.

При этом нерестовый запрет продолжает действовать на большей части региона, а именно: в реках Большой Узень и Малый Узень с притоками - по 25 июня; в Волгоградском водохранилище с впадающими реками - по 30 июня.

В Комитете охотничьего хозяйства и рыболовства напомнили о необходимости соблюдения Правил рыболовства.

Министр области — председатель Комитета Александр Гаврилов отметил, что государственный контроль и надзор в сфере сохранения водных биоресурсов в России осуществляет Федеральное агентство по рыболовству, а в регионах подчиняющиеся ему территориальные подразделения. В Саратовской области госнадзор в этой сфере осуществляет Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Саратовской области (Рыбоохрана).

Уточнить дополнительную информацию в сфере любительского рыболовства вы можете по телефону территориального отдела Рыбоохраны: 8 (8452) 23-24-25.