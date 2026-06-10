В Балаково ремонтируют тротуары на Титова и Набережной Леонова

Фото: канал Сергея Барулина

В Балаково подрядчики приступили к ремонту двух тротуаров, ведущих к социальным объектам. На улице Титова работы идут от дома №7 до школы №15 — здесь уже демонтировали старое покрытие. На Набережной Леонова обновляют участок от домов 61 и 58 до детского сада №17. Сейчас рабочие устанавливают бортовой камень и готовят основание под асфальт.

По инициативе губернатора Романа Бусаргина из областного бюджета выделили средства на обновление пешеходных дорожек в Балаково. На эти деньги отремонтировали уже 9 участков. Ремонт ещё двух участков стал возможен благодаря экономии средств, сложившейся в ходе работ.

Пешеходные зоны приводят в порядок, чтобы детям и взрослым было удобно и безопасно добираться до школ и детских садов. Работы идут по графику, подрядчики обещают завершить их в ближайшее время.