Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июня 2026 7:53

В Балаково ремонтируют тротуары на Титова и Набережной Леонова

В Балаково продолжают ремонт пешеходных зон
Источник:kp.ru
Фото: канал Сергея Барулина

Фото: канал Сергея Барулина

В Балаково подрядчики приступили к ремонту двух тротуаров, ведущих к социальным объектам. На улице Титова работы идут от дома №7 до школы №15 — здесь уже демонтировали старое покрытие. На Набережной Леонова обновляют участок от домов 61 и 58 до детского сада №17. Сейчас рабочие устанавливают бортовой камень и готовят основание под асфальт.

По инициативе губернатора Романа Бусаргина из областного бюджета выделили средства на обновление пешеходных дорожек в Балаково. На эти деньги отремонтировали уже 9 участков. Ремонт ещё двух участков стал возможен благодаря экономии средств, сложившейся в ходе работ.

Пешеходные зоны приводят в порядок, чтобы детям и взрослым было удобно и безопасно добираться до школ и детских садов. Работы идут по графику, подрядчики обещают завершить их в ближайшее время.