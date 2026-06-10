Лже-мастер похитил у жительницы Шумейки золото с бриллиантами на 350 тыс

В селе Шумейка Энгельсского района местная жительница стала жертвой 43-летнего саратовца, который представился мастером по установке оборудования. Женщина пригласила его 4 июня. Ранее она уже пользовалась услугами этой фирмы, поэтому не сомневалась в надёжности специалиста. Однако мужчина давно уволился, но продолжал пользоваться старыми контактами. Пока хозяйки не было дома, он закончил работу и похитил золотые изделия с бриллиантами из одной из комнат. Ущерб составил 350 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась в полицию. Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Энгельсское» быстро установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый 43-летний саратовец. Как выяснилось, похищенные ювелирные изделия он сдал в ломбард. Часть причинённого материального ущерба мужчина уже погасил.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.