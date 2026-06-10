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НовостиОбщество10 июня 2026 7:46

В Саратове принимают заявки на соискание молодежной премии «Успех»

Молодежная премия «Успех»: 11 номинаций для жителей Саратова от 14 до 35 лет
Источник:kp.ru
Фото: Мэрия

Фото: Мэрия

В Саратове продолжается прием документов на соискание молодежной премии «Успех». Премия учреждена главой муниципального образования для поощрения талантливых молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, проживающих в городе. Награда присуждается за высокие результаты в профессиональной, творческой, спортивной, научной и общественной деятельности.

Конкурс проводится по 11 номинациям: образование и наука, культура и искусство, техника и инновации, спорт, гражданско-патриотическое воспитание, межкультурное сотрудничество, «Лучший молодой специалист года», «Лучший доброволец года», литература и журналистика, охрана окружающей среды, активная гражданская позиция. Выдвижение кандидатур производится организациями (самовыдвижение не допускается).

Документы принимаются до 30 июня 2026 года по адресу: 2-я Садовая, 13/19, каб. 16. Телефон: 29-65-15. С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.