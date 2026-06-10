Стал известен график работы медучреждений Саратовской области в День России

Фото: Минздрав Саратовской области

С 12 по 14 июня медицинские учреждения, находящиеся под ведением регионального министерства здравоохранения, будут функционировать с 9:00 до 14:00. Подача заявок на вызов доктора на дом возможна до 13:00.

Ежедневно к работе приступят ответственные администраторы: в поликлиниках с 9:00 до 14:00, в стационарных отделениях – непрерывно.

Запланированы дежурства участковых врачей для оказания помощи в поликлинике и выездов на дом, объем которых соответствует потребностям прикрепленных пациентов. Предусмотрено привлечение дополнительных специалистов для оперативного решения вопросов при повышенной нагрузке на дежурных докторов. Дополнительно организовано автомобильное сопровождение для обслуживания пациентов, проживающих в отдаленных местностях.

13 июня 2026 года, а при возникновении необходимости – и в другие дни, будут функционировать аптечные пункты для выдачи медикаментов льготным категориям населения.

График работы лечебно-профилактических учреждений в выходные будет доведен до сведения граждан посредством размещения соответствующей информации в филиалах, на официальных веб-ресурсах и страницах медицинских организаций в социальных сетях.

«Все медицинские учреждения обеспечат бесперебойную работу и доступность как экстренной, так и плановой стационарной помощи. Хочу подчеркнуть, что 13 июня аптеки при больницах будут открыты, что облегчит планирование визитов для жителей. Контактные телефоны руководителей для оперативного решения возникающих вопросов опубликованы на официальных порталах медучреждений», – сообщил министр здравоохранения Владимир Дудаков.