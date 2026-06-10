Саратовский регоператор: собственники контейнерных площадок должны регулярно проводить их санитарную обработку

Фото: Ситиматик

Саратовский филиал «Ситиматик» напоминает собственникам контейнерных площадок о необходимости увеличить частоту их санитарных обработок. Это связано с повышением среднесуточной температуры воздуха и важно для сохранения чистоты в местах накопления ТКО.

В соответствии с Федеральным законом № 89 от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» обязанность по содержанию места накопления ТКО возложена только на собственника земельного участка, на котором оно находится. Таким собственником может быть управляющая компания или органы местного самоуправления.

Саратовский регоператор напоминает, что содержание контейнерной площадки включает в себя регулярную уборку, дезинсекцию и дератизацию. Частота проведения этих мероприятий зависит от температуры наружного воздуха, числа установленных на площадке контейнеров и расстояния до объектов городской инфраструктуры. В летний период собственникам крайне важно чаще выполнять уборку и санитарную обработку площадок. Несоблюдение данных правил приводит к разлету случайного мусора на прилегающих территориях, появлению неприятного запаха и справедливым жалобам со стороны населения.

В этой связи регоператор подчеркивает, что только строгое исполнение своих прямых обязанностей каждым участником сферы обращения с ТКО позволит поддерживать порядок на контейнерных площадках и повысит уровень экологического благополучия граждан.

Подробная информация о разграничении полномочий опубликована на сайте саратовского регоператора: https://64.citymatic.ru/documents (в разделе «Памятка о разграничении зон ответственности при вывозе ТКО»). Также заинтересованные жители могут обратиться в контакт-центр: +7 (8452) 25-64-90.