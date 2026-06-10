К антинаркотической акции подключились еще несколько районов Саратовской области

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В Саратовской области развернута масштабная кампания по борьбе с наркотиками, к которой присоединились новые территории. На этой неделе к антинаркотическим мероприятиям подключились Вольский, Красноармейский, Пугачёвский, Марксовский, Советский, Фёдоровский и Самойловский районы, а также рабочий посёлок Светлый. В учебных заведениях и центрах дополнительного образования с подростками проводятся профилактические беседы, лекции и спортивные состязания.

Добровольцы и участники движения «Юнармия» информируют жителей населённых пунктов о пагубных последствиях употребления наркотиков, распространяя листовки и буклеты, пропагандирующие здоровый образ жизни. Молодые люди самостоятельно занимаются разработкой дизайна, написанием текстов и подготовкой иллюстраций для информационных материалов. В ряде районов школьники создали тематические стенды и оформили специальные уголки в классах и холлах учебных заведений.

Ребята, посещающие пришкольные лагеря, участвуют в квестах и интеллектуальных играх, посвященных здоровому образу жизни. Они решают головоломки о вреде курения и алкоголя, анализируют рискованные ситуации и отрабатывают навыки отказа от вредных предложений. В спортивных залах проводятся соревнования по волейболу, баскетболу и футболу, а на уличных площадках организуются эстафеты и веселые старты.

Важной частью кампании является информирование родителей. Им предоставляются информационные материалы через родительские чаты и на общих собраниях. Главная задача всего комплекса мероприятий — воспитание у подрастающего поколения решительного неприятия наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения.