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НовостиОбщество10 июня 2026 6:53

Саратовские полицейские поддержали акцию «Родиной горжусь»

Источник:kp.ru
Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Сотрудники Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Саратовской области в преддверии празднования Дня России встретились с воспитанниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Возвращение».

Основной её целью является воспитание у подрастающего поколения чувства гордости, ответственности за свою страну, развитие патриотизма, формирование уважительного отношения к родной стране.

Полицейские рассказали ученикам об истории возникновения праздника, о том, что подразумевает под собой слово Родина.

В игровой форме стражи порядка проверили знания ребят на знание государственной геральдики, значения цветовой палитры государственного флага и о руководстве страны. Ребята с огромным удовольствием отвечали на вопросы.

В завершение теплой встречи полицейские раздали воспитанникам тематические значки с российским флагом, которые дети с гордостью прикрепили к одежде.