За лесами в Саратовской области наблюдают фотоловушки

Фото: Минприроды Саратовской области

В лесах Саратовской области внедряется современная система мониторинга. На территории лесного фонда региона с прошлого года осуществляется монтаж приобретенных ранее фотоловушек – аппаратов для дистанционного видеонаблюдения.

По словам министра природных ресурсов и экологии области Константина Доронина, на сегодняшний день установлено более шестидесяти таких устройств. Фотоловушки активируются при обнаружении передвижения в зоне их действия в любое время суток, документируя случаи несоблюдения лесного законодательства. К таким нарушениям относятся незаконная заготовка древесины, а также нахождение людей в лесных массивах во время действующих запретов или ограничений.

Система обратной связи обеспечивает моментальную передачу полученной информации лесным инспекторам, что существенно ускоряет процесс реагирования на происшествия.

Заместитель начальника управления лесного хозяйства минприроды области Иван Яшин отметил, что видеоматериалы, полученные с камер, являются неоспоримым доказательством при выявлении и последующем привлечении виновных лиц к ответственности.

В дальнейшем предусмотрено увеличение количества установленных фотоловушек и их интеграция с автоматизированной системой анализа информации. Это позволит ускорить обработку поступающих данных благодаря более точному распознаванию объектов в поле зрения камер, что, в свою очередь, снизит нагрузку на инспекторский состав.