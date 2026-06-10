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НовостиОбщество10 июня 2026 6:34

Три фуры с луком не пропустили из Республики Казахстан в Саратов

На границе Саратовской области задержаны три грузовых автомобиля, перевозивших лук.
Источник:kp.ru

На границе Саратовской области задержаны три грузовых автомобиля, перевозивших лук. Причина – обнаруженные несоответствия в сопроводительной документации. По информации, полученной от Управления Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям, инцидент произошел в пункте пропуска "Озинки".

Три грузовика, следовавшие из Казахстана в Российскую Федерацию, были остановлены для досмотра. В них находилась продукция высокого фитосанитарного риска – лук, общим весом 69,6 тонн.

В ходе проверки выяснилось, что в фитосанитарных сертификатах отсутствовала информация о пункте назначения на территории России.

В связи с выявленными нарушениями, водителям транспортных средств были выданы предписания о возврате партии продукции.

Ранее на этом же контрольном посту "Озинки" уже фиксировались случаи нарушения правил транспортировки. В частности, была пресечена попытка вывоза пиломатериалов с недействительным сопроводительным документом.