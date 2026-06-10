Саратовцам пояснили, на какие из кредитов не действуют самозапреты

Ограничение на получение займов, установленное гражданином самостоятельно, препятствует оформлению некоторых типов кредитов на его имя. Эта мера служит барьером как для злоумышленников, так и для спонтанных финансовых решений. Как сообщается на платформе Госуслуг, данный запрет может быть отменен или наложен повторно неограниченное количество раз.

Самостоятельные ограничения распространяются на потребительские ссуды, кредитные карты и краткосрочные займы.

Однако существуют виды кредитования, на которые наложить подобный запрет невозможно. К ним относятся потребительские кредиты, выданные до введения ограничения, а также ипотека, займы на образование и автокредиты.

Существует возможность выбора между полным или частичным ограничением. Полная версия блокирует возможность получения любых кредитов как в банках, так и в микрофинансовых организациях (МФО), вне зависимости от способа оформления – очного или дистанционного.

Частичное ограничение может касаться типа кредитора, позволяя запретить оформление займов только в банках или только в МФО. Также можно ограничить способ получения – например, запретить только дистанционное оформление или только очное и дистанционное.