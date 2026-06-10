Саратовский ансамбль «Парафраз» продолжает участие в «Театральном поезде»

Ансамбль народных инструментов «Парафраз» из Саратовской филармонии продолжает свое участие во Всероссийском проекте «Театральный поезд», представив очередное выступление. Пребывая в Уфе после концертов в Самаре, коллектив 9 июня порадовал публику Башкирской государственной филармонии имени Хусаина Ахметова. Саратовские музыканты ознаменовали свой дебют в городе постановкой «Кот в сапогах по-русски» – театрализованным музыкальным представлением.

Оригинальная атмосфера была создана в Малом (органном) зале филармонии, где высокие своды и превосходная акустика стали естественными декорациями. Огромные трубы органа, напоминающие о старинных французских соборах и их органистах, добавили сказке Шарля Перро особую французскую нотку.

Зал был переполнен, и большая часть аудитории состояла из детей 7-8 лет, посещающих летние школьные лагеря, а также их педагогов. Зрители восторженно приняли артистов: дети активно аплодировали и участвовали в представлении. Актер Александр Троицкий, исполнивший роль Кота, и музыканты «Парафраза» мгновенно завоевали симпатии присутствующих.

«Каждая минута этого удивительного представления была пронизана радостью, юмором, смехом и великолепной музыкой. Для меня саратовский «Парафраз» стал настоящим культурным откровением», – поделилась впечатлениями зрительница Галина Латыш.

«Народная артистка Башкортостана, художественный руководитель музыкально-литературного лектория Башкирской филармонии Индира Асадуллина высоко оценила мастерство «Парафраза», – отметила начальник отдела по организационной и концертной работе Башкирской филармонии Марина Луговая. – Это такая переработка сказки, что дети смеялись над одними шутками, а взрослые – над другими, скрытыми смыслами. Спектакль идеально подходит для семейного просмотра, объединяя разные поколения. «Парафраз» блестяще использует музыкальные цитаты и известные мотивы, что придает постановке особый колорит».

«Работа «Парафраза» на сцене меня очень вдохновила. Артисты проявили себя как универсальные мастера, выступая в роли музыкантов, вокалистов и актеров – это высочайший уровень. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и новые приезды коллектива из Саратова в Уфу», – подчеркнула Индира Асадуллина.