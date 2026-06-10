Володин о здании авиатехникума: «Сохраняем культурное достояние, строим колледж»

Фото: Архив КП

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин совершил визит в Саратов, где осмотрел принадлежащее авиационному техникуму здание с вековой историей. До недавнего времени постройка пребывала в заброшенном состоянии и находилась на грани разрушения.

По предложению и при непосредственном участии Володина были инициированы мероприятия по восстановлению объекта исторического значения.

Первоначальный этап работ уже включает меры, предотвращающие дальнейшую деградацию сооружения.

«Первоочередная задача — укрепить строение, которое десятилетиями ветшало из-за пренебрежительного отношения к его состоянию. Переходя из рук в руки, здание оказалось в критическом положении», — подчеркнул Володин.

После завершения всех реставрационных работ в историческом здании разместится факультет робототехники и беспилотных систем, являющийся частью ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА — ЛИЦЕЯ-ИНТЕРНАТА 64. Региональным властям поставлена задача подготовить детальный план для этого образовательного учреждения.

«Как только проект будет готов, уже со следующего года мы начнем реставрацию здания, перепрофилируя его под новые цели, и рассчитываем завершить работы к 2027-2028 годам. Я убежден, что мы уложимся в намеченные сроки», — добавил Вячеслав Володин.