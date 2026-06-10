В Саратове обсудили совершенствование нотариальных полномочий в органах МСУ

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В Правительстве области состоялся методический семинар, посвященный вопросам совершения нотариальных действий уполномоченными должностными лицами администраций муниципальных образований. Организаторами мероприятия выступили Правительство области, Ассоциация «Совет муниципальных образований области», региональное Управление Министерства юстиции России и Саратовская нотариальная палата.

В приветственном слове заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики области Валентина Аржанухина подчеркнула актуальность задачи обеспечения доступности и надлежащего качества нотариальных услуг для жителей региона. Она обозначила ключевые проблемы, с которыми сталкиваются органы местного самоуправления при организации работы в данном направлении. В их числе кадровый дефицит в отдельных муниципалитетах, технические ограничения в работе, а также территориальные особенности предоставления услуг.

В рамках семинара эксперты областной нотариальной палаты совместно с представителями регионального Управления Минюста России разобрали актуальные вопросы реализации нотариальных полномочий, обсудили пути решения существующих проблем и конкретные ситуации из практики деятельности специалистов на местах.

«Проведение таких семинаров на регулярной основе позволяет постоянно повышать уровень профессиональной компетенции специалистов и, как следствие, улучшать качество предоставляемых нотариальных услуг в муниципалитетах»,

— отметила Валентина Аржанухина.

Министерство внутренней региональной и муниципальной политики области