В Саратове дачник угрожал соседу топором и попал под статью

Инцидент произошел 5 июня в Гагаринском районе. Местный житель, 53 лет, обратился в органы правопорядка с заявлением о том, что его сосед по дачному участку в СНТ menacingly размахивал топором.

Прибывшие на место сотрудники полиции выслушали заявителя. Мужчина рассказал, что, подойдя к своей даче, он увидел соседа, вооруженного топором, который угрожал уничтожением. По словам потерпевшего, он не был знаком с обидчиком и даже не знал его имени.

Нарушитель порядка, 48-летний мужчина, был задержан и доставлен в ближайшее отделение полиции. Он объяснил, что причиной конфликта стала бочка, принадлежащая соседу, которая, по его мнению, располагалась на общей территории.

В отношении задержанного возбуждено дело по статье 119 Уголовного кодекса РФ. В качестве меры пресечения ему предписано не покидать место проживания и вести себя подобающим образом.