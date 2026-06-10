Власти Саратова с жителями Пролетарки обсудили развитие местного сквера

Фото: Мэрия Саратова

В микрорайоне Пролетарка состоялось собрание с горожанами, целью которого стало обсуждение перспектив облагораживания сквера, расположенного на улице Прессовой.

В мероприятии приняли участие руководитель Заводского района, представители администрации города, ответственные за экономическое развитие, а также за благоустройство и транспортную инфраструктуру. Следует отметить, что сквер возник на месте ветхих построек, которые были признаны аварийными и впоследствии снесены. На первом и втором этапах реконструкции уже удалось создать современное пространство, предназначенное для отдыха и занятий спортом.

Основным вопросом обсуждения стал третий, заключительный этап работ. Как сообщил Артём Прохоров, заместитель главы администрации, курирующий вопросы благоустройства и транспорта, полное выполнение этого этапа в течение текущего года невозможно. Тем не менее, намеченные планы остаются в силе. В нынешнем году планируется провести очистку территории, подпадающей под третий этап, и подготовить ее к дальнейшим работам по благоустройству в следующем году.

Кроме того, осенью запланированы компенсационные посадки деревьев и кустарников, что является частью гарантийных обязательств по первому этапу. Важным шагом также является оценка текущего состояния инженерных сетей и проведение ремонтных работ трубы диаметром 400 мм, которая проходит через весь сквер, соединяя частный сектор с 1-м Прессовым проездом.

Приоритетным направлением в текущем году станет обеспечение сохранности уже созданной инфраструктуры. В настоящее время рассматривается возможность установки ограждения на благоустроенных участках сквера, относящихся к первому и второму этапам. Для обеспечения комфортного отдыха горожан с детьми, особенно в летний период, будет организовано проведение конкурса на размещение точек торговли прохладительными напитками и мороженым.

По итогам встречи принято решение о формировании инициативной группы из числа жителей микрорайона. Эта группа будет представлять интересы местного сообщества и активно участвовать в регулярных обсуждениях, касающихся развития сквера на улице Прессовой. Таким образом, непрерывный диалог с населением будет поддержан на постоянной основе.