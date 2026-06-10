В Саратове вырос риск заболеваемости "мышиной лихорадкой"

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В ежегодном отчете Роспотребнадзора, подводящем итоги 2025 года, сообщается о санитарно-эпидемиологической обстановке. По данным этого документа, в 2026 году Саратовская и Пензенская области были выделены в качестве регионов с увеличенным риском возникновения геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), именуемой также "мышиной лихорадкой".

За прошедший 2025 год в Российской Федерации было зафиксировано 4912 случаев инфицирования ГЛПС. Этот показатель, равный 3,36 случая на сто тысяч жителей, превысил уровень 2024 года в 1,6 раза. Наиболее неблагоприятная эпидемиологическая ситуация наблюдалась, как и обычно, в Приволжском федеральном округе, где количество заболевших на 100 тысяч человек достигло 14,34.

Несмотря на то, что Саратовская область в 2025 году не оказалась в числе пятнадцати регионов с самой высокой заболеваемостью, согласно прогнозам референс-центра, в 2026 году она отнесена к территориям высокого риска распространения "мышиной лихорадки".