На фронтах СВО трагически погибли еще несколько жителей Саратовской области

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Жители Саратовской области продолжают отдавать свои жизни, защищая Отчизну, в рамках продолжающейся специальной военной операции.

В Вольском районе состоялось последнее прощание с гвардии ефрейтором Дмитрием Игониным, который служил старшим разведчиком-снайпером в штурмовой роте. Церемония погребения прошла на кладбище в населенном пункте Сенной.

Также стало известно о гибели Евгения Лысова, уроженца Духовницкого района. Эту печальную весть подтвердил глава районной администрации Иван Лялин.

Из Балаковского района не вернулись домой бойцы Денис Бурлаков, родившийся 19 октября 1980 года, и Илья Горбачев, чей день рождения 31 октября 1992 года. Потери подтверждены представителями местных органов власти.

Дополнительно, информация о гибели бойца Сергея Зевякина поступила из администрации Краснокутского района, опубликованная на их странице в социальной сети «ВКонтакте».