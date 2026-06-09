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НовостиОбщество9 июня 2026 18:03

В Красноармейском районе лисенок забежал во двор к людям и уснул

Лисенок изнемогал от жары во дворе дома в Красноармейском районе
Источник:kp.ru
Фото: Саратовская область

Фото: Саратовская область

В Красноармейском районе во двор к местным жителям забежал лисенок и уснул. 8 июня на вызов приехали ветеринары. Зверь оказался здоров, но изнемогал от жары — признаков бешенства не обнаружено. Специалисты накормили найденыша, дали восстановить силы и отпустили в естественную среду.

Визит дикой лисы — потенциальная угроза для домашних животных. Чтобы исключить риск заражения, ветеринары провели профилактическую вакцинацию животных против бешенства.

Лисенок был здоров, но случай напоминает о важности вакцинации питомцев.