В Красноармейском районе лисенок забежал во двор к людям и уснул

Фото: Саратовская область

В Красноармейском районе во двор к местным жителям забежал лисенок и уснул. 8 июня на вызов приехали ветеринары. Зверь оказался здоров, но изнемогал от жары — признаков бешенства не обнаружено. Специалисты накормили найденыша, дали восстановить силы и отпустили в естественную среду.

Визит дикой лисы — потенциальная угроза для домашних животных. Чтобы исключить риск заражения, ветеринары провели профилактическую вакцинацию животных против бешенства.

Лисенок был здоров, но случай напоминает о важности вакцинации питомцев.