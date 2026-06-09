В Саратовской области наградили победителей конкурса соцобслуживания

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В Правительстве Саратовской области состоялось торжественное награждение победителей регионального этапа 15 Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания.

Директор Балашовского дома-интерната для престарелых и инвалидов, участница партийного проекта "Женское движение Единой России" Юлия Сапрыкина была удостоена награды в специальной номинации "Стабильность и качество" (лучшая организация, предоставляющая социальные услуги в стационарной форме).

Награждение проводил министр труда и социальной защиты Саратовской области Денис Давыдов, который отметил высокий уровень профессионализма и преданность делу, проявленные коллективом дома-интерната. В своей речи министр подчеркнул важность социального обслуживания и заботы о пожилых людях и инвалидах, а также выразил благодарность всем участникам конкурса за их вклад в развитие данной сферы.

Юлия Сапрыкина, в свою очередь, поблагодарила свою команду за поддержку и совместную работу, которая позволила достичь таких высоких результатов. Она отметила, что успех Балашовского дома-интерната — это результат слаженной работы всего коллектива, который ежедневно трудится ради благополучия своих подопечных.

Конкурс профессионального мастерства в сфере социального обслуживания проводится с целью повышения качества социальных услуг и признания заслуг лучших специалистов в этой области.

Победители регионального этапа будут представлять Саратовскую область на федеральном уровне, где будут бороться за звание лучших в стране.