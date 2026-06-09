В эфире радио «Комсомольской правды» обсудят патриотическое воспитание молодежи

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О патриотическом воспитании, работе с молодёжью и военно-патриотическом фестивале «ЗОВ» — в программе «Гость в студии»

Гости эфира — Владислав Викторович Савин, заместитель командира войсковой части Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии в Балакове, и Александр Сергеевич Дозоров, волонтёр СВО, организатор военно-патриотического фестиваля «ЗОВ» и глава крестьянско-фермерского хозяйства.

Поговорим о том, как сегодня формируется патриотическое воспитание молодёжи, какие проекты помогают воспитывать чувство ответственности и любви к Родине, а также как Росгвардия взаимодействует с подрастающим поколением.

Отдельно обсудим фестиваль «ЗОВ»: историю его создания, программу, участников и значение для жителей Саратовской области.

Слушайте завтра в 14:03 на волне 90.6 FM. Запись программы будет доступна на странице ВК.