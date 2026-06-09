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НовостиОбщество9 июня 2026 15:55

В Саратове из-за замыкания электросчётчика сгорел частный дом

В Саратове загорелся частный дом из-за неисправного счётчика
Источник:kp.ru

Сегодня утром в Саратове произошёл пожар в частном деревянном доме на 1 Ключевом проезде. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 9:00. На момент возгорания в доме находилась хозяйка. Женщина заметила искрение электросчётчика, самостоятельно эвакуировалась из здания и сразу вызвала пожарных. Благодаря её быстрым действиям никто не пострадал.

Огонь охватил площадь в 62 квадратных метра. На месте происшествия работали 4 пожарных расчёта. Специалистам удалось ликвидировать пламя. Причиной возгорания, как установлено, стало короткое замыкание электросчётчика. Дом получил серьёзные повреждения.

МЧС России напоминает о правилах электробезопасности: следите за состоянием проводки, не перегружайте электросеть, используйте только исправное электрооборудование. П