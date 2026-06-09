Саратовцы вновь победили на окружных фестивалях

В Нижнем Новгороде состоялось XV заседание Ассоциации молодежных парламентов ПФО. Участие принял заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев. Мероприятие стало платформой для обсуждения сохранения живого наследия Приволжья, роли молодежи в развитии этнокультурного кода и регулирования креативных индустрий. «Важно создавать условия, при которых молодежь будет воспринимать культурное наследие как часть собственной идентичности», — отметил Олег Машковцев.

Саратовцы неоднократно становились лауреатами окружных фестивалей. В этом году спектакль «Белый пароход» театра-студии «Театралика» занял второе место в номинации «Лучший детский спектакль», а Павел Семиреков получил приз за «Лучшую мужскую роль». Юные художники заняли два призовых места в конкурсе афиш.

Молодые парламентарии представили комплексную стратегию сохранения этнокультурного кода. Ключевые предложения: модернизация образовательной экосистемы для креативных индустрий, запуск окружной системы продвижения креативных продуктов и создание механизма тиражирования лучших практик.