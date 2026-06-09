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НовостиОбщество9 июня 2026 15:19

В 17 сёлах Саратовской области завершили ремонт домов культуры

Сельские дома культуры Саратовской области обновляют пятый год
Источник:kp.ru

В 17 сёлах Саратовской области завершился ремонт домов культуры в рамках нового этапа региональной программы развития территорий. За счёт областного бюджета проводятся первоочередные работы для сохранения этих важных социально-культурных объектов.

В ДК села Красное знамя Аркадакского района и села Репьёвка Ртищевского района отремонтировали крыши. В Хопёрском Балашовского района заменили полы, в посёлке Пригородный Петровского района — проводку. В остальных учреждениях работы продолжаются. Параллельно укрепляется материально-техническая база домов культуры.

Программу по ремонту сельских ДК реализуют пятый год. За это время в порядок привели 200 объектов.