В Балашовской библиотеке начался капремонт по нацпроекту «Семья»

В Балашовской межпоселенческой центральной библиотеке начался масштабный капитальный ремонт по нацпроекту «Семья», инициированному президентом Владимиром Путиным. На эти цели выделено более 21 миллиона рублей. Кровельные работы практически завершены, здание защищено от осадков, ведётся облицовка фасада.

Одновременно идут внутренние работы: штукатурка стен, монтаж новых перегородок, прокладка электрических сетей и подготовка современной системы освещения. «Ремонт создаст комфортное пространство для взрослых и детей, повысит доступность библиотечных услуг для жителей Балашовского района», — отметил представитель подрядчика.

Министр культуры Наталия Щелканова напомнила, что в 2026 году на реализацию нацпроекта «Семья» в области предусмотрено 511 млн рублей. Средства пойдут на капремонт театров, музеев, библиотек в Балашове, Красноармейске и Озинках, создание модельных библиотек и оснащение ДШИ.