Юные рифовцы завоевали 32 медали на всероссийских соревнованиях

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В Саратове завершились всероссийские детско-юношеские соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (плавание). Участие приняли 160 спортсменов из 28 регионов России. В течение пяти дней соревновались ребята двух возрастных групп: 9–12 лет и 13–15 лет. Всего было разыграно более 200 комплектов наград.

Областную комплексную детско-юношескую спортивно-адаптивную школу «Реабилитация и Физкультура» представляли 19 спортсменов из Балашовского, Балаковского, Ртищевского, Энгельсского филиалов и Саратовского отделения. В копилке команды 32 медали: 18 золотых, 11 серебряных и 3 бронзовых. Это отличный результат, которым можно гордиться.

В командном медальном зачёте Саратовская область заняла почётное второе место, уступив только Москве.