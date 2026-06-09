Предприниматели области привлекли более 640 млн рублей через Гарантийный фонд

По итогам пяти месяцев 2026 года Гарантийный фонд Саратовской области предоставил субъектам малого и среднего предпринимательства поручительства на сумму 224 млн рублей. Это помогло бизнесу привлечь кредитные ресурсы на 646 млн рублей. Наиболее активно за поддержкой обращались предприятия и организации Саратова, а также Пугачёвского и Балаковского районов.

Заёмные средства были направлены на развитие предпринимательской деятельности и вложения во внеоборотные активы. Гарантийный фонд продолжает наращивать объёмы поддержки в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Президентом Владимиром Путиным.

С начала деятельности фонд предоставил более 1,6 тысячи поручительств на общую сумму 7,8 млрд рублей, что помогло привлечь 21,5 млрд рублей кредитных средств