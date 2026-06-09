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НовостиОбщество9 июня 2026 14:53

В Саратове открылся сезон «Танцев у Липок по четвергам»

«Танцы у Липок»: бесплатные вечера исторических танцев в Саратове
Источник:kp.ru
Фото: Культцрный регион 64

Фото: Культцрный регион 64

В Саратове стартовал летний сезон проекта «Танцы у Липок по четвергам». Организатор — народная студия исторических танцев «Старый город» под руководством Виктории Салдиной при поддержке Областного Дома работников искусств. Еженедельные встречи проходят у ретро трамвая «Семён» на улице Волжской и собирают как новичков, так и постоянных поклонников.

Проект — открытая площадка, где не важен предыдущий танцевальный опыт. Организаторы отмечают, что устойчивое сообщество энтузиастов создаёт тёплую атмосферу, привлекая новых участников. Мероприятия ориентированы на семейную и городскую аудиторию, популяризируя исторические танцы и культурное наследие Саратова.

Танцы проходят каждый четверг летом, начало в 19:00. Участие бесплатное. В случае непогоды возможны изменения — актуальная информация в сообществе во «ВКонтакте».